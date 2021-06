Muhammet Akagündüz: "Beim Fußball dreh’ ich heute den Ton ab"

Wie oft sagen Trainer, was sie wirklich denken? Müssen sie heutzutage Schauspieler sein?

Ich glaube nicht, dass sie immer sagen, was sie im Kopf haben. Schauspielerei würde ich es nicht nennen, aber man geht pragmatisch vor und schaut vielleicht drauf, dass es so unauffällig wie möglich abläuft. Man hört zwar oft, man soll doch authentisch sein, aber wenn man dann authentisch oder emotional ist, wird man auch wieder kritisiert.

Apropos: Wie steht es um Ihre Emotionen?

Ich war ein emotionaler Spieler und bin ein emotionaler Trainer. So lange man es schafft, den Fokus aufs Spiel nicht zu verlieren, ist Emotionalität sehr gut. Wenn man den Blick aufs Wesentliche verliert, weil man so sehr in diesem Tunnel gefangen ist, ist es unvorteilhaft.

Was trauen Sie der österreichischen Mannschaft zu bei dieser Europameisterschaft?

Sehr viel, weil sie sehr viel Qualität hat. Ich hoffe, sie können ihre Stärken ausspielen, wenn das gelingt, ist sehr viel drin. Es ist eine tolle Generation, mit sehr vielen Spielern in Top-Ligen, bei Top-Mannschaften, wo diese Spieler auch nicht nur Nebenrollen spielen. Deshalb könnte es diesmal zu mehr reichen.