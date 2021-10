Färöer-Verbandschef: „Irgendwann an einem Turnier teilnehmen“

Christian Andreasen lenkt den Fótbóltssamband Føroyaden schon viele Jahre. Der 61-jährige Jurist war als Jugendlicher Tormann, als Erwachsener dann Rechtsberater der Regierung. Heute ist er für Unternehmen tätig. Der KURIER traf ihn im Nationalstadion von Tórshavn.

KURIER: Wie ist der Status quo des Fußballs der Färöer auf Nationalteam-Ebene?

Christian Andreasen: Unser A-Team hat seit zwei Jahren einen neuen Trainer und entwickelt sich seitdem sehr gut. Wir haben unsere Gruppe in der Nations League vor Malta, Lettland und Andorra gewonnen. Generell ist der Fußball auf Färöer auf dem Weg nach oben. Wir haben aktuell ein starkes U-21-Team, von dem wir uns einiges erwarten. Da könnten gute Spieler für die Zukunft nachkommen.

Welches Ziel verfolgen die Färöer auf Sicht? Sich irgendwann für ein großes Turnier zu qualifizieren?

Natürlich, irgendwann in der Zukunft. Unser Hauptziel ist, dass wir uns stetig verbessern, was sich auch in den Resultaten niederschlagen sollte. Wir wollen das Interesse für Fußball steigern, auch wenn Fußball schon die Sportart Nummer 1 hier ist. Unser Fokus liegt auch auf dem Frauen-Fußball. In diesem Bereich leisten wir aktuell Aufbauarbeit. Unsere Strategie ist bei Männern wie Frauen, die Jugend gut auszubilden. Wir brauchen so viele Spieler und Spielerinnen wie möglich, um an der Spitze besser zu werden.

Ist es auch in Ihrem Interesse, dass Spieler vom Fußball hier als Profis leben können? Oder müssen sie diesbezüglich ins Ausland wechseln?

Es ist schon unser Ziel, wir unterstützten dabei auch die Klubs. Viele Spieler gehen noch ins Ausland, vor allem in die skandinavischen Länder. Es ist aber auch Teil unserer Strategie, Spieler gut auszubilden, damit sie für bessere Ligen im Ausland interessant sind.