Eine Frage der Ehre: Warum Österreich auf Färöer gewinnen muss

Im Stadion Torsvollur wird auf künstlichem Rasen gekickt. Vorteil oder Nachteil für die spielerisch stärkeren Österreicher? Man ist sich nicht einig. Hinteregger sieht darin durchaus Positives, weil er lieber auf einem ebenen Kunstrasen als auf einem löchrigen Naturrasen spielt. Konrad Laimer wiederum hält fest: „Ich spiele lieber auf normalem Rasen, das ist für den Körper einfacher besser als auf hartem Kunstrasen. Aber es ist immer noch Fußball. Am Spiel wird sich nicht viel ändern dadurch.“

Österreich wird voraussichtlich mehr Ballbesitz aufweisen können als der Gegner. Grundsätzlich ein positiver Fakt, sofern man dies auch in Zählbares umsetzen kann. Und genau darin bestand in letzter Zeit Österreichs Problemzone. Man benötigt dazu einstudierte Abläufe im Offensivspiel. Diesmal hatte man in der Vorbereitung mehr Zeit zur Verfügung, um die Automatismen aufzufrischen.

Was auch Marcel Sabitzer weiß: „Die Färöer werden ein Abwehrbollwerk hinstellen, da gilt es, auf engem Raum Lösungen zu finden.“ Bleibt zu hoffen, dass man fündig geworden ist. Denn der Gegner vertraut auf seine starke kollektive Abwehrleistung, wie zuletzt im Heimspiel gegen Dänemark.