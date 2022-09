Ex-Rapid-Präsident Krammer: "Es muss andere Gründe gegeben haben"

Die negative Entwicklung im Verein habe Krammer in seiner Zeit so nicht erlebt: "Ich habe vieles mitgekriegt, aber sowas in dieser Form nicht. Das Ausscheiden gegen Helsinki wurde damals medial ähnlich aufbereitet wie jetzt gegen Vaduz, aber es gab eine positive Grundstimmung."

Selbst im Stadion

Beim Europacup-Aus gegen Vaduz war Krammer selbst im Stadion: „Bei so einer Situation richtet sich die Aggression gegen die Mannschaft, den Sport im Allgemeinen. Aber dass sich die Aggression gegen den Vorstand und den Geschäftsführer Wirtschaft richtet, war für mich nicht ganz verständlich. Ungewöhnlich." Zwei Tage nach dem Spiel gab bekanntlich auch Christoph Peschek seinen Rückzug als Geschäftsführer bekannt.