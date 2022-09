1:0 in Altach - Rapid begann stark und war am Ende glücklich

Ein Schlusspfiff kann schmerzen, wenn man zurückliegt. Oder er kann erlösend sein, wenn man so wie Rapid in Altach drei Punkte dringend braucht und der Gegner am Ende das bessere Team ist.

Für Rapid war der Pfiff von Schiedsrichter Ciochirca nach 98 Minuten eindeutig eine Erlösung. Nach dem ersten Liga-Erfolg seit dem 31. Juli sollte der zuletzt angezählte Ferdinand Feldhofer bis zum WAC-Spiel am kommenden Samstag in Ruhe arbeiten können.

Starker Start

Der Rapid-Trainer stellte sein Team in der gewohnten 4-2-3-1-Grundformation auf, beginnen durfte Ferdy Druijf statt Guido Burgstaller, und in der Abwehr stand Michael Sollbauer, der schon beim 2:0 im Cup gegen Allerheiligen seine Strafpause beenden durfte.

Rapid war die Verunsicherung der vergangenen Wochen zu Beginn nicht anzumerken. Die Wiener pressten ihre Gegenspieler mit hoher Intensität an und gewannen so gut wie alle Zweikämpfe. Viele hohe Ballgewinne waren die Folge. Zum Beispiel in der vierten Minute, als Demir einen Altacher Pass abfing, Grüll aber scheiterte.