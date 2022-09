Klagenfurt gewann furioses Kärntner Derby mit 4:3 beim WAC

Austria Klagenfurt hat ein furioses "Duell um Kärnten" in der Fußball-Bundesliga beim Wolfsberger AC für sich entschieden. Die Mannschaft von Peter Pacult setzte sich am Sonntag in einer torreichen Partie trotz zweimaligen Rückstands mit 4:3 (2:2) durch und kletterte damit nach sieben Runden auf den sechsten Tabellenplatz. Für den WAC um Coach Robin Dutt war es die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Ligaspielen und nach dem Europacup-Aus die nächste Enttäuschung.

Tai Baribo (8.) und Raphael Schifferl (28.) hatten die Dutt-Elf zweimal in Führung gebracht, doch Nicolas Wimmer (17.), Markus Pink per Doppelpack (36., 60.) und Christopher Cvetko (68.) ließen die Klagenfurter am Ende jubeln. Nikolaos Vergos machte es mit einem Handelfmeter in der Schlussphase noch einmal spannend (85.). Für Pacult war es der 100. Sieg als Trainer in der Bundesliga. Die Austria hat damit acht Punkte auf dem Konto, der WAC damit weiter nur fünf. Beide Teams hatten unter der Woche klare Cup-Erfolge gefeiert, der WAC nahm die Hürde Deutschlandsberg (5:1) locker, die Pacult-Elf hatte in Bregenz (5:0) keine Probleme.