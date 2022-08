Europacup live: So steht es bei Rapid und Austria

Für den FC Vaduz ist es das „Spiel des Lebens“, für Rapid eine Pflichtaufgabe mit Stolpergefahr: Die Hütteldorfer sind auf dem Weg in die Gruppenphase der Conference League am Donnerstag (20.00 Uhr/live ORF 1) im Fürstentum Liechtenstein gefordert - dort, wo Erfolgsgeschichten mit Bezug auf Fußball eher Seltenheitswert haben. Im Hinspiel des Play-offs will die Mannschaft von Ferdinand Feldhofer vorlegen, um das erste große Saisonziel nach einigen Wacklern zu verwirklichen.

Zumindest auf dem Papier sind die Rollen mehr als klar verteilt: Der gesamte Kader der Liechtensteiner hat schätzungsweise einen Marktwert von knapp sechs Millionen Euro, der von Rapid 29 Mio. - wenig Geld schießt allerdings auch Tore. In der dritten Quali-Runde schaltete Vaduz zuletzt Konyaspor aus, den türkischen Dritten der Vorsaison, mit einem 4:2 im Rückspiel in der Türkei.

Conference-League, Play-off, Hinspiel:

FC Vaduz - SK Rapid Wien

Vaduz, Rheinpark Stadion, 20.00 Uhr/live ORF 1, SR Tohver/EST

Rückspiel am 25. August.

Europa-League, Play-off, Hinspiel:

FK Austria Wien - Fenerbahce Istanbul

Wien, Viola Park, 21.00 Uhr/live ORF 1, SR Siebert/GER). Rückspiel am 25. August.