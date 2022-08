Als Favorit in Vaduz: Auf die Pflicht soll für Rapid die Kür folgen

Ein einziger Zweitligist ist im Play-off der drei Europacupbewerbe zu finden: Rapid-Gegner Vaduz. Deswegen ist es nur logisch, was Trainer Ferdinand Feldhofer vor dem Hinspiel in Liechtenstein (20 Uhr) sagt: „Wir nehmen die Favoritenrolle gerne an, damit können wir umgehen.“

Nach dem „breiten Quali-Weg“, wie es Feldhofer nennt, wollen die Wiener „unbedingt die Gruppenphase der Conference League erreichen: Es ist ein großes Saisonziel von uns.“

Nicht nur wegen der drei UEFA-Millionen als Startgeld.