Aufreger bei LASK vs. Rapid: TV-Experte Krankl festgenommen

Das war nicht der Tag von Hans Krankl. ZunĂ€chst konnte sich der 69-JĂ€hrige nicht ĂŒber einen Erfolg seines Lieblingsvereins freuen, dann geriet er auch noch unliebsam in die HĂ€nde der Polizei. Was war passiert? Laut einem Bericht der Kronenzeitung soll die Rapid-Ikone nach dem Spiel zwischen dem LASK und den HĂŒtteldorfern (2:1) am VIP-Parkplatz des Paschinger Stadions auf einen Polizisten losgefahren sein.

Der Vorfall ereignete sich Augenzeugenberichten zufolge gegen 20 Uhr. Krankl war zuvor als TV-Experte fĂŒr Sky im Stadion im Einsatz. Der Goleador sei im Anschluss von sechs Beamten in einen Einsatzraum der Polizei geleitet und einvernommen worden.