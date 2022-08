Siegerbier für Kühbauer, erste Liga-Pleite für Rapid

Das Siegerbier zur Belohnung schmeckte Dietmar Kühbauer nach dem gewonnenen Schlager gegen seinen Ex-Klub besonders gut. „Ich bin oben in meinem Trainerkammerl gesessen und habe ein Zipfer-Bier getrunken. Das ist ganz selten bei mir, aber heute war es notwendig“, sagte der gut gelaunte LASK-Coach nach dem souveränen 2:1 im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Rapid. Sky-Experte Hans Krankl scherzte: „Er wird geweint haben vor Freude. Das Bier hat er sich verdient.“

Tränen sind am Sonntagabend aber keine geflossen, wie Kühbauer erklärte. „Es ist nicht so, dass ich zuhause weine vor Genugtuung. Ich habe bei Rapid schöne Zeiten gehabt“, sagte der 51-Jährige. In Hütteldorf sei zwar nicht alles rundgelaufen, aber er werde jetzt keine negativen Dinge über seinen Ex-Klub sagen. Vielmehr habe Kühbauer vor dem Liga-Kracher „genauso gut geschlafen“ wie vor jedem anderen Spiel auch.

Kühbauer betonte noch einmal mit Nachdruck: „Es wird nie enden, dass ich Rapidler sein werde. Ich habe das jetzt schon 117.000 Mal gesagt, dass ich für den Klub, für den ich arbeite, alles genauso investieren werde.“ Dieses Investment scheint in Linz zu fruchten. Der LASK traf in allen neun Pflichtspielen unter Kühbauer immer mindestens einmal, und steht nach vier Runden mit zehn Punkten weiter an der Tabellenspitze - drei Zähler vor Rapid.