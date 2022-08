Glücksritter beim Zwergenaufstand: Rapid kam in Vaduz zu einem 1:1

Es ist ja nicht so, dass die Rapidler nicht gewarnt gewesen wären. Wer den Dritten der türkischen Süper Lig aus dem Europacup kickt und es ins Play-off der Conference League geschafft hat, kann kein Team von Bloßfüßigen sein. Auch wenn es im europäischen Vereinsfußball beileibe größere Kaliber gibt als den FC Vaduz, den aktuell Vorletzten der zweithöchsten Schweizer Spielklasse.

Aber bei allem Respekt für die Kicker aus dem Fürstentum und ihren Erfolgslauf im Europacup: Wie der SK Rapid am Donnerstag im Rheinpark-Stadion vom FC Vaduz in den ersten 45 Minuten vorgeführt wurde, grenzte an Peinlichkeit. 8:0 Torschüsse zugunsten der Liechtensteiner registrierten die Statistiker zur Halbzeit, wenn’s blöd gelaufen wäre, hätten sich die Hütteldorfer die Conference League schon nach diesen desaströsen 45 Minuten abschminken können. Paraden von Goalie Hedl und eine große Portion Glück bei einem Lattenpendler des Vorarlbergers Sutter waren dafür verantwortlich, dass Rapid den Schaden in Grenzen halten konnte und durch einen frühen Treffer von Ulrich (10.) nur mit 0:1 zurücklag.

Dreifachwechsel

Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer musste reagieren. Zu desolat war das Zweikampfverhalten, zu uninspiriert die Offensive, zu leicht machten es die schwerfälligen Wiener, die phasenweise nicht wussten, wie ihnen geschah, dem Außenseiter aus Vaduz.

Koscelnik, Bajic und Grüll blieben zur Pause in der Kabine und wurden durch Auer, Demir und Druijf ersetzt. Der erhoffte Effekt ließ nicht lange auf sich warten. Mit dem ersten Torschuss gelang prompt der Ausgleich. Der eingewechselte Druijf versuchte nach Demir-Solo sein Glück aus der Distanz und erwischte den bis dahin unterbeschäftigten Vaduz-Torhüter Büchel auf dem falschen Fuß. Der Goalie wirkte dabei ähnlich überrascht wie Rapid in Halbzeit eins – 1:1 (53.).