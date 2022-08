Mit Glück und großem Kampf: Der WAC besiegt Molde 1:0

Der WAC gewann diese Saison nur im Cup und im Europacup auf Malta. In der Liga gab es in vier Spielen keinen Sieg und daheim gegen Gzira nur ein 0:0. Und am Donnerstag wartete mit Molde ein starker Gegner in Norwegen, doch die Kärntner behielten kühle Köpfe. Während im Lavanttal die Unwetter tobten, spielte der WAC in Skandinavien bei angenehmen 17 Grad auf Kunstrasen. Allerdings gab es vorerst Abstimmungsprobleme in der Abwehr – vor allem bei Novak und Baumgartner.

Und es wurden auch die Zuspiele auf den schnellen Fofana nicht unterbunden. Doch Molde vergab mindestens vier Riesenchancen.

Anders der WAC. Tormann Bonmann schickte mit einem exakten Ausschuss Röcher auf die Reise, der ging an die Torlinie und flankte perfekt – Baribo schloss den Konter per Kopf zur Führung ab (22.). Danach wirkte Molde angeschlagen, kam aber langsam wieder zu guten Chancen. Die beste davon hielt Bonmann mit einem tollen Reflex nach Haugen-Kopfball nach einem Eckball (37.). Nach der Pause drängte Molde, doch Fofana verjuxte wieder eine Top-Möglichkeit (55.). Danach fing sich der WAC, erst im Finish drängte Molde wieder auf den Ausgleich – vergeblich.