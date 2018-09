Europa League: Salzburg triumphiert im Stallduell in Leipzig

Solche prägten das erste Gruppenspiel in der Europa League zwischen den beiden Red-Bull-Klubs Leipzig und Salzburg am Donnerstag vor nur 24.057 Zuschauern in der halbleeren Red-Bull-Arena, die im Europacup offiziell den Namen RB-Arena trägt.

Salzburg hatte 70 Minuten alles im Griff und führte nach einer inferioren Leipziger Vorstellung 2:0. Doch dann beging Routinier Ulmer einen Anfängerfehler. Leipzig kam nicht nur zum 1:2, sondern sogar zum Ausgleich. Aber Salzburg schlug zurück: Der eingewechselte Gulbrandsen traf kurz vor Schluss zum verdienten 3:2.