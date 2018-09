EL: Celtic schlägt Rosenborg, Milan müht sich gegen Düdelingen

So wie Rapid in Gruppe G ist auch Salzburg in der Gruppe B der Fußball-Europa-League nach dem ersten Spieltag Tabellenführer. Im Parallelspiel zum "Red Bull-Derby" zwischen Leipzig und Salzburg (2:3) gewannen in Glasgow die Celtics gegen Rosenborg Trondheim mit 1:0. Leigh Griffiths (87.) erzielte den späten Treffer für den nächsten Gegner der Salzburger am 4. Oktober.

Bayer Leverkusen machte beim 3:2-Erfolg bei Ludogorez Rasgrad einen 0:2-Rückstand wett. Kai Havertz (38., 69.) und Isaac Kiese Thelin (63.) schossen die Deutschen, für die ÖFB-Teamverteidiger Aleksandar Dragovic durchspielte, zum Sieg. Claudiu Keserü (8.) und Marcelinho (31.) hatten die Bulgaren in Führung gebracht.

Siege feierten zwei Top-Clubs. Arsenal London fertigte zu Hause Worskla Poltawa (UKR) durch Tore von Pierre-Emerick Aubameyang (32., 56.), Danny Welbeck (48.) und Mesut Özil (74.) mit 4:2 ab. Der AC Milan gewann beim luxemburgischen EL-Debütanten Düdelingen mit 1:0. Düdelingen wehrte sich gegen die Mailänder fast eine Stunde erfolgreich, ehe Gonzalo Higuain (59.) den hohen Favoriten erlöste.