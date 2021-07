Lösbare Aufgaben für Rapid

Österreichs Rekordchampion SK Rapid Wien trifft in der Gruppe E der Europa League auf den spanischen Meisterschaftssechsten Villarreal CF, den tschechischen Meister Viktoria Pilsen und den weißrussischen Vizemeister Dinamo Minsk, der am Donnerstagabend im Play-off Red Bull Salzburg ausgeschaltet hatte. Das ergab die am Freitag in Monaco von der UEFA vorgenommene Auslosung.

Die Gruppenphase dauert von 17. September bis 10. Dezember. Die jeweils besten beiden Teams der zwölf Gruppen qualifizieren sich für die erste K.o.-Runde der letzten 32 nach der Winterpause, an der auch noch die acht Gruppendritten der Champions League teilnehmen. Das Europa-League-Finale findet dann am 18. Mai 2016 in Basel statt.