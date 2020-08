Europa-League-Finale: Sevilla gewinnt das Spektakel gegen Inter

Sie haben es sich einfach bequem gemacht in diesem Bewerb und fühlen sich dort pudelwohl. Der FC Sevilla holte sich den vierten Titel in der Europa League mit einem sehenswerten 3:2-Sieg in Köln über Inter Mailand. Zählt man den UEFA-Cup noch hinzu, dann besitzen die Spanier gar sechs Trophäen in ihrem Schrank.

Es war jedenfalls kein Abend für schwache Nerven.

Taktieren? Abwarten? Abtasten? Den Gegner anschauen und sich zurechtlegen? Von wegen. Inter und Sevilla lieferten einander in Köln vom Anpfiff weg einen offenen Final-Schlagabtausch vom Allerfeinsten mit mediterranem Temperament.

Der erste Akt in dem Drama gehörte Inter Mailand nach nur drei Minuten.