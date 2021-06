EURO 2020 live: So steht es bei Dänemark gegen Finnland

Das nach dem Kollaps von Fußball-Star Christian Eriksen unterbrochene EM-Vorrundenspiel zwischen Dänemark und Finnland wird am Samstagabend um 20.30 Uhr fortgesetzt. Das teilten der dänische Verband und der Stadionsprecher in Kopenhagen mit. Das Spiel war nach dem Zusammenbruch von Eriksen in der 43. Minute beim Stand von 0:0 unterbrochen worden.