Lallitsch: "Wo steht, dass sich Frauen im Fußball nicht auskennen?"

Anna-Theresa Lallitsch wird am 12. Juni die erste Frau sein, die ein Männerfußballspiel bei einem großen Turnier live kommentiert. Vor zwei Jahren saß die 28-Jährige als erste Frau in Österreich bei einem Fußballspiel live vor dem Mikro, ein Frauen-Cup-Semifinale. Es folgten viele Frauen-Spiele, aber auch die Burschen-U-17-WM, die 2. Männer-Liga und zuletzt die Klub-WM der Männer. Jetzt ist sie erstmals bei einer Männer-EM am Mikro.

KURIER: Wie fühlen Sie sich in der Vorreiterrolle?

Anna-Theresa Lallitsch: Es ist nicht ganz einfach für mich, mich in dieser Rolle zu sehen, da ich vom Menschenschlag her gar nicht so bin. Allerdings werde ich von vielen Mädchen und Frauen darauf angesprochen. Da wird mir das bewusst, daher nehme ich das sehr ernst und freue mich darüber.