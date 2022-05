Erstes ÖFB-Training unter Rangnick: Stürmer Kalajdzic überrascht

"Warum soll er es nicht können?" Diese Frage stellte Teamchef Ralf Rangnick am Sonntag in den Raum bei seiner Präsentation. Gemeint war Stuttgart-Stürmer Sasa Kalajdzic, die Rede war von hohem Offensiv-Pressing. Der Deutsche traut sowohl Marko Arnautovic als auch Kalajdzic zu, "gemeinsam mit den anderen Pressing zu spielen".

Den Worten folgten am Montag in der ersten Trainingseinheit die Taten, wie auch Kalajdzic danach positiv festhielt. Denn die Intensität war von Beginn an hoch, vor allem im Spiel gegen den Ball. "Das Training war sehr, sehr anstrengend, sehr intensiv", bilanzierte Kalajdzic nach dem Mittagessen. "Es hat geheißen, das erste Training ist zum Reinkommen. Daher bin ich gespannt, was morgen draufkommt auf den Trainingsplan. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht." Pressing-Übungen auf engem Raum waren ebenso dabei wie schnelle Spielformen. Im Trainingsspiel liefen auch Zwei-Meter-Mann Kalajdzic oder Michael Gregoritsch den Gegner hoch an, so wie es Rangnick gefordert hatte.