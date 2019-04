Erste Bilanz einer Trennung: Rapid top, Austria flop

+ LASK-Konstanz: Das 3:0 beim WAC war der sechste Liga-Sieg in Serie der Linzer, die schon seit dem 7. Oktober ungeschlagen sind. Am Sonntag kommt es zum Kräftemessen mit Tabellenführer Salzburg. Sollte der LASK in Pasching die Siegesserie fortsetzen, dann ist der Titelkampf acht Runden vor Saisonende wieder völlig offen.

+ SKN-Joker: Just bei jenem Klub, mit dem Ranko Popovic als Spieler seine größten Erfolge feierte, gewann der Trainer mit St. Pölten nach fast sechs Monaten im Amt erstmals auswärts. Der Serbe tauschte in Graz den Sieg quasi ein. Husein Balic war erst in der 68. Minute aufs Feld gekommen, 18 Minuten später erzielte er das 1:0 gegen Sturm.

+ Rapids Spielfreude: Haben die Spieler der Hütteldorfer Platz zum Kombinieren, dann können sie richtig ansehnlich Fußball spielen. Das bewiesen sie mit drei Toren zum Auftakt der Qualifikationsgruppe gegen die Admira. Ob das 3:0 nur eine Eintagsfliege war oder doch mehr, wird sich schon in dieser Woche zeigen. Rapid trifft am Mittwoch zunächst im Cup-Semifinale auswärts auf den LASK und gastiert dann am Samstag in der Liga bei Wacker Innsbruck. Dass es ihnen von diesen beiden Gegnern so einfach gemacht wird, wie von den Südstädtern am Samstag, darf aber bezweifelt werden.

- Austrias Rückfall: Der neue Trainer Robert Ibertsberger ging mit seiner Mannschaft nach dem Debakel in Salzburg hart ins Gericht: „Die erste Halbzeit war in Ordnung, mehr aber nicht. Ab dem 1:3 waren wir dann allerdings richtig schlecht, da haben wir jegliche Kompaktheit vermissen lassen. So darf eine Austria einfach nicht auftreten“, ärgerte sich der 42-Jährige nach dem 1:5. Bis zur Pause (1:1) hatten die Wiener mit dem Tabellenführer mithalten können, nach dem Wechsel fiel die Mannschaft in sich zusammen. „In der zweiten Halbzeit haben wir zu viele einfache Fehler gemacht, da wirst du von Salzburg bestraft. Gegen Ende sind wir auseinandergebrochen“, resümierte Michael Madl.