"Einfach überragend": Salzburgs Gala vor Schlager gegen LASK

Ein neuer Liga-Rekord

"Das Spiel gegen den LASK ist für uns extrem wichtig, das wollen wir unbedingt gewinnen. Zuerst gilt aber unsere volle Aufmerksamkeit dem GAK, denn wir wollen den Cup wieder nach Salzburg holen", sagte Dabbur. Beim Regionalligisten sind die "Bullen" am Mittwoch (18.00 Uhr) im ersten Halbfinale zu Gast. Der LASK trifft im Anschluss (20.30 Uhr) auf Rapid. Das Selbstvertrauen ist bei beiden Liga-Topteams enorm. Salzburg stellte mit dem 40. Heimspiel ohne Niederlage in Folge einen neuen Liga-Rekord auf und gewann im 23. Meisterschaftssaisonspiel zum 18. Mal.

"Das Spiel war nicht so einfach, die Austria war in der ersten Halbzeit ein unangenehmer Gegner, hat uns da Schmerzen bereitet. Die zweite Halbzeit war richtig gut von uns, das war eine bärenstarke Leistung", analysierte Salzburg-Trainer Marco Rose. Das schnelle 2:1 von Takumi Minamino (47.) war vorentscheidend, spielte den Hausherren in die Karten. "Es ist ein absoluter Wahnsinn, was wir in der zweiten Hälfte abgeliefert haben. Die war ganz einfach überragend", sagte Tormann Cican Stankovic. Sein unnötiges Elfmeter-Foul in der ersten Hälfte war aufgrund des Kantersieges kein Thema.

Auch deshalb, da es für Dabbur wie am Schnürchen lief. Der 26-jährige Israeli traf vor den Augen seines Teamchefs Andreas Herzog in den Minuten 34, 75 (via Elfmeter-Nachschuss), 86 und 91. 16 seiner 40 Ligatore hat der Torschützenlisten-Führende diese Saison erzielt. Mit seinem Viererpack gelang ihm zuvor Unerreichtes. "Ich bin sehr glücklich. Ich habe schon einmal vier Tore gemacht, aber das ist schon lange her - und zwar gegen die U21 Norwegens mit Gulbrandsen und Valon Berisha", erzählte Dabbur nach der Partie. Tatsächlich hatte Dabbur in besagtem Match beim 4:1 am 15. November 2013 in der EM-Quali in Petah Tikva aber nur dreimal getroffen, da ein Treffer als Eigentor gewertet wurde.