Bei der Wiener Austria herrscht Feuer auf dem Dach

Die Wiener Austria ist derzeit so etwas wie der Punktelieferant in der Bundesliga. Im sechsten Pflichtspiel im Jahr 2019 kassierten die Wiener am Sonntag in Salzburg bereits die fünfte Niederlage. Natürlich kann man beim Serienmeister verlieren, das passiert auch den meisten anderen Mannschaften auch, doch der Rückfall nach der Pause und einer ordentlichen ersten Spielhälfte ärgerte den neuen Cheftrainer.