5:1 - Salzburg lässt der Austria keine Chance

Mit einem letztlich verdienten 5:1-Erfolg gegen Schlusslicht Austria startete Titelfavorit Salzburg in die Meistergruppe und verteidigte vor dem direkten Duell am Sonntag den Vier-Punkte-Vorsprung auf den LASK.

Die Salzburger hatten vor Spielbeginn den Atem der Linzer im Nacken gespürt – so intensiv wie überhaupt noch nie in dieser Saison. Nachdem der Tabellenzweite am frühen Nachmittag einen 3:0-Erfolg in Wolfsberg gefeiert hatte, betrug der Vorsprung des Serienmeisters nur mehr einen Punkt. Vor dem Frühjahrsstart waren es noch (ohne Punkteteilung) satte 14 Zähler gewesen.