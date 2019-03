Kräftiges Lebenszeichen des SKN St. Pölten in Graz

Die Gäste, die kurzfristig auf Martin Rasner verzichten mussten, der sich beim Aufwärmen am Oberschenkel verletzt hatte, agierten schon im Aufbau meist ungenau. Eher zufällig kam nach 25 Minuten auch Pak im Strafraum zum Abschluss, der sichtlich überraschte Nordkoreaner machte Siebenhandl die Aufgabe leicht. Ein Fountas-Kopfball (31.) ging über das Tor.

Nach der Pause legten die Grazer zunächst einen Gang zu. Lema kam in der 53. Minute nach Lovric-Flanke nicht optimal zum Kopfball. In der Folge häuften sich die Aktionen am Sechzehner der Niederösterreicher, die aber sporadisch gefährlich blieben. In der 66. Minute schoss der starke Fountas von der Mittelauflage nur knapp am Tor vorbei, das Siebenhandl kurz verlassen hatte.