Souveräner LASK lässt dem WAC keine Chance

Michorl brach das Eis

Der WAC konnte seinem Ansinnen, den "ernsthaften Titelkandidaten" (WAC-Coach Christian Ilzer) zu fordern, lediglich in der Anfangsphase entsprechen. Die Offensivversuche der "Wölfe" gipfelten da in einem Kopfball Manfred Gollners über das Tor (12.). Dann aber machte Klauss mit dem Führungstreffer dem ambitionierten Start ein recht schnelles Ende, der Brasilianer löste sich nach Freistoß des nach seiner Sperre zurückgekehrten Peter Michorl perfekt und köpfelte aus wenigen Metern zum 1:0 ein.

Noch gab der WAC aber nicht auf. So sorgte etwa Salzburg-Leihgabe Sekou Koita zweimal für Gefahr: Erst setzte der malische Stürmer den Ball per Kopf über das Tor (27.), wenig später konnte er LASK-Goalie Alexander Schlager nach einem Rückpass den Ball nur fast abjagen (29.). Quasi im Gegenzug leiteten die Gäste das Spiel endgültig in ihre Richtung: Ullmann schoss nach Stanglpass von Joao Victor per Innenrist gefühlvoll ins lange Eck ein.