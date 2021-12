Erfolgreicher Boxing-Day für Ralph Hasenhüttl

Absagen

Die Boxing-Day-Partien Liverpool gegen Leeds und Burnley gegen Everton waren aufgrund zu vieler Corona-Fälle in den Reihen der Gastmannschaften bereits am Donnerstag abgesagt worden. Das Duell von Wolverhampton mit Watford musste einen Tag später gestrichen werden. Am Montag ist mit Newcastle gegen Manchester City die abschließende Partie der Runde angesetzt. In der bereits am Dienstag beginnenden nächsten fällt vorerst mit Leeds gegen Aston Villa eine Partie aus. Vor Weihnachten waren sechs von zehn Matches ausgefallen. Geht es - wie angesichts des Infektionsgeschehens zu befürchten - ähnlich weiter, verdichtet sich der ohnehin schon enge Spielplan mit zahlreichen Nachtragsmatches noch stärker.