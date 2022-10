Ercan Kara schied mit Orlando in der ersten MLS-Play-off-Runde aus

Ercan Kara und sein Fußballclub Orlando City sind in der ersten Play-off-Runde der Major League Soccer (MLS) ausgeschieden. Das Team aus Florida verlor am Sonntag in dem K.o.-Spiel der Eastern Conference bei CF Montreal mit 0:2 (0:0). Kara hatte in HĂ€lfte eins die beste Chance fĂŒr sein Team, der Wiener schoss jedoch frei vor dem Tor ĂŒber das GehĂ€use (25.) und verpasste die GĂ€stefĂŒhrung. Auch im Vorjahr war fĂŒr Orlando in Runde 1 der Play-offs Endstation gewesen.