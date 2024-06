So sind österreichische Polizisten in Düsseldorf im EM-Einsatz

„Unser Aufgabenbereich umfasst nicht nur die Fanzonen. Wir sind auch bei den Anhängern in der Stadt und schauen, dass der Ball flach gehalten wird, um es in der Fußballsprache auszudrücken“, so Prager. Anhänger des Nationalteams sind doch anders als so manche Fans von Klubs. „Zu 99 Prozent kommen sie wegen des Sports und suchen keine Krawalle.“ Doppelpass Seit einer Woche bereitet sich das Team von zwölf SKB und zwei ICPP (europäisches Kooperationscenter) gemeinsam mit der lokalen Polizei vor. Spielstätten und Innenstädte wurden dabei inspiziert, sogar in Gelsenkirchen, wo Österreich rein theoretisch im Achtelfinale spielen könnte. Womöglich gegen England.

© Alexander Strecha

Mit den zahlreichen Briefings mit der Polizei von Düsseldorf verbessert sich auch die interne Chemie. Prager: „Die muss stimmen, damit das Ergebnis gut ist. Das ist wie bei einer Fußballmannschaft.“ Mittelpunkt Düsseldorf Düsseldorf ist während dieser EURO ohnehin ein Dreh- und Angelpunkt für sämtliche Fans, da sie von dort aus mit der Bahn leicht und schnell die Spielorte Dortmund, Gelsenkirchen und Köln erreichen können. Beim Bummeln durch die berühmte Altstadt vor dem Auftaktspiel der Österreicher gegen Frankreich kommen und wanken einem Anhänger von Schottland, England, Serbien, Frankreich, Dänemark, Niederlande und natürlich Österreich entgegen. Es ging flüssig, lautstark, aber meistens halbwegs gesittet zu. Immer wieder mittendrin die drei Beamten mit dem Blick fürs Wesentliche: dass alles ruhig bleibt. Sie reden viel mit den Fans, einige Fanklubleiter haben auch ihre Nummer zwecks der direkten Kontaktaufnahme, sollte irgendwo der Hut brennen.

Am Montag lautete das Aufwärmprogramm für die Fans: Fanmarsch. Treffpunkt war um 15 Uhr am Rheinufer, ab 18 Uhr setzten sich bis zu 5.000 heimische Fans Richtung Stadion in Bewegung. Die Franzosen starteten nur 500 Meter davon entfernt, dennoch kam man sich nicht ins Gehege, weil die Routenführung eine andere war. „Am Flussufer gibt es die Infrastruktur mit große Fläche und Wiesen“, erklärte Furtner. Prager ergänzt: „Und im Bedarfsfall kann man jederzeit die Fläche erweitern.“

© Alexander Strecha