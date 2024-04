EM-Qualifikation gegen Polen: Zweiter Anlauf für das ÖFB-Frauen-Team

Schon vor der Deutschland-Begegnung hatte die Teamchefin betont, dass die wichtigen Punkte nicht zwingend gegen den DFB, sondern gegen Polen und Island geholt werden müssen. „Ein Punktgewinn ist ein Muss“, sagt sie nun vor dem Spiel gegen die Polinnen. Das Team rund um VfL-Wolfsburg Goalgetterin Ewa Pajor hat die erste Partie am Freitag auswärts gegen Island verloren (0:3) und will heute punkten.

Fuhrmanns Team hat das Wechselbad der Gefühle gegen die DFB-Elf abgehakt und legt den Fokus auf ein „komplett anderes Spiel“. Die Rollen sind neu verteilt. Das ÖFB-Team ist Favorit gegen Polen, erwartet aber ein intensives Spiel gegen „eine kompakte Mannschaft“, die sich „stark entwickelt“ habe, so Fuhrmann.

Jubiläum für Billa

Dass vor allem die 23-jährige Freiburg-Stürmerin Eileen Campbell für Gefahr vor dem deutschen Tor gesorgt hat, freute Fuhrmann. Doch auch gegen Polen könnte wieder Nicole Billa zumindest als Joker im Sturm eingewechselt werden. Für die Tirolerin wäre es das 100. Länderspiel.

Das nächste ÖFB-Heimspiel findet wieder in Oberösterreich statt. Für das EM-Qualifikationsmatch gegen Island am 31. Mai (18 Uhr) in der Innviertel Arena sind die Tickets bereits erhältlich.