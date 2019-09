EM-Quali-Gegner Polen: Träumerei, Fassaden und Tiefpunkte

Und wie ein Fingerzeig aus der Vergangenheit wurde in der Saison 2018/’19 ausgerechnet die Mannschaft aus Gliwice zum ersten Mal Meister. Jene Stadt, in der vor genau 80 Jahren als polnische Widerstandskämpfer getarnte SS-Männer die Sendestation überfielen, um einen Vorwand für den Angriff auf Polen zu schaffen. Ein Thema, an dem man in Warschau in diesen Tagen ohnehin nicht vorbeikommt. In der wiederaufgebauten Altstadt konfrontieren zahlreiche Informationsschilder die Touristen mit den Gräueln des Zweiten Weltkriegs und der deutschen Besatzung.