Marko Arnautovic: Ein Reibebaum auf der Jagd nach Rekorden

2008

feierte Marko Arnautovic sein Debüt für Österreich. Teamchef Karel Brückner brachte ihn in der Qualifikation für die WM 2010 auf den Färöern in der 81. Minute aufs Spielfeld. Am 1:1-Endstand änderte der Wechsel nichts mehr.

82

Länderspiele hat Marko Arnautovic in den vergangenen elf Jahren absolviert. In Österreichs Bestenliste liegt der China-Legionär damit momentan auf Platz 8. In Warschau wird er Herbert Prohaska einholen. Auf Rekordteamspieler Andreas Herzog fehlen ihm noch 21 Spiele.