Legionär Benedikt Zech: "Polens Fußball ist physischer"

Täuscht der Eindruck, dass der Fußball in Polen einen größeren Stellenwert hat?

Nein, der Sport ist medial viel stärker vertreten. Da gibt’s TV-Sender, da läuft jede Minute die Ekstraklasa. In Stettin ist es so, dass es mit Pogon nur einen Klub gibt. Und der ist allgegenwärtig.

Was kann sich Österreich von den Polen abschauen?

Was sie gut machen ist, dass in der Liga immer ein Spieler des Jahrgangs 1999 oder jünger auf dem Platz stehen muss. Und wenn diese Jungen halbwegs gut sind, werde sie medial extrem gepusht. Wir haben 16- und 17-Jährige im Kader, die sind körperlich schon richtig weit und können sich richtig stellen. Vielleicht wird in Polen in der Jugend mehr Wert aufs Körperliche gelegt. Letztes Jahr hat Stettin einen 18-jährigen Innenverteidiger um vier Millionen Euro nach Italien verkauft. Darum haben sie auch viele Legionäre in Topligen.

Wer gewinnt am Montag, Polen oder Österreich?

Ich hoffe natürlich Österreich, dann wären wir in der Tabelle vor Polen und ich würde mit Schal und Dress in die Kabine krachen. Das wär’ für mich ein wichtiger Sieg.