Vor ÖFB-Duell mit Polen: "Wir haben es selbst in der Hand"

Galt der Samstag der Regeneration, so schärft man am Sonntag nach der Ankunft in Warschau in taktischer Hinsicht die Sinne. Österreichs Sportdirektor Peter Schöttel traut der Mannschaft einen Auswärtssieg zu. "Gelingt uns ein Sieg in Polen, dann ist in dieser engen Gruppe Hochspannung garantiert."

Lazaro gibt zu bedenken, dass die Polen trotz der Niederlage in Slowenien immer noch Tabellenführer und ein harter Brocken sind. "In der Offensive haben sie eine sehr hohe Qualität, da dürfen wir sie nicht zum Abschluss kommen lassen." Sein optimistisches Ziel: "Dass wir uns im Oktober als Gruppenerster wieder treffen. Wir haben es jetzt selbst in der Hand."