EM-Kader der Fußballerinnen: Über den Wolken flossen die Tränen

In der Nacht auf Montag herrschte über den Wolken Gesprächsbedarf. Österreichs Frauen-Nationalteam flog gleich nach dem Testspiel in Belgien heim nach Wien, hatte aber Verspätung, weil das Flugchaos auch Brüssel nicht verschonte. Aus 28 wurden 23 – so lautete die Vorgabe für Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann bis Mitternacht.

Kurz danach landete der Flieger in Wien, da hatte sie die schlechten Nachrichten schon überbracht. Fünf der Spielerinnen stehen nicht im 23er-Kader für die EM, der der UEFA bis Mitternacht gemeldet werden musste.