Wettlauf mit der Zeit verloren: Kirchberger fehlt bei der EM

Auch Verena Henshaw bestÀtigte: "Die Stimmung war gut, daran hapert's bei uns nie. Die AblÀufe im Spiel funktionieren bei uns immer besser. Jetzt geht es darum, dass wir gut in das Turnier starten."

Österreichs Team tritt am Donnerstag die Reise nach England an, dort wartet am 6. Juli im Eröffnungsspiel Gastgeber und Turniermitfavorit England und in den weiteren Gruppe-A-Partien Nordirland (11. Juli) und Norwegen (15. Juli).