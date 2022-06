Vor der Frauen-EM geht wieder die Angst vor Corona um

Als sich Carina Wenninger in Belgien unwohl fühlte, wurde gleich einmal der Corona-Test ausgepackt. Die Verteidigerin hat nur eine Viruserkrankung, die nicht ansteckend ist. Es wurde einmal kräftig durchgeatmet. „Wir sehen ja in Deutschland und England, dass es ein Thema ist“, sagt Österreichs Teamchef Irene Fuhrmann. Bei England erwischte es mit Ellen White die beste Teamtorschützin, Österreichs erster Gruppengegner (6. Juli im Old Trafford in Manchester) fertigte im Test auch ohne die Goalgetterin EM-Titelverteidiger Niederlande mit 5:1 ab.