Bei der EM 2024 dürfen nur Kapitäne mit dem Schiedsrichter reden

Bei der WM 2022 in Katar war es die überschwängliche Nachspielzeit von oft mehr als zehn Minuten, die man sich seitens FIFA als Neuheit einfallen hat lassen. Eine Maßnahme, die man bei der UEFA in Folge nicht übernommen hat.

Europas Kontinentalverband hat sich für sein größtes Turnier allerdings etwas anderes einfallen lassen. Wie man am Dienstag bekannt gab, will man die ständige Kritik an den Schiedsrichter unterbinden, indem beim Turnier in Deutschland nur noch die Kapitäne mit den Unparteiischen reden dürfen. Für alle anderen Spieler ist demzufolge die Gelbe Karte vorgesehen.