Erfolgslauf für Österreichs Trainer, Hütter in der Champions League

Es läuft für Österreichs Trainer-Legionäre. In London wird von Oliver Glasner geschwärmt, der mit Crystal Palace schönen und erfolgreichen Fußball in der Premier League bietet. Nach der Rangnick-Absage soll der FC Bayern angefragt haben, ob es eine Chance auf Glasner geben würde. In München kam ein klares "No" an.

Vielleicht wäre mittlerweile auch Ralph Hasenhüttl ein Kandidat bei den Bayern, wenn der frühere Stürmer der Bayern Amateure nicht bei Wolfsburg übernommen hätte. Der Klassenerhalt mit dem VW-Klub ist souverän geschafft.

Und auch Miron Muslic kann in Brügge überzeugen, sowie mit Cercle überraschen.