Austria-Krise: Neben Wimmer steht auch Ortlechner vor dem Rauswurf

Wie vom KURIER berichtet ist die Zeit von Trainer Michael Wimmer abgelaufen . Der Deutsche muss nach knapp eineinhalb Jahren im Amt spätestens am Dienstag gehen.

Nach den beiden Blamagen gegen Lustenau (0:2) und den WAC (0:4) sowie dem Rückfall auf den letzten Platz in einer Tabelle der neun Spiele in der Qualigruppe kommt es bei der Austria zu personellen Konsequenzen.



Wimmer hätte das gerne selbst von den Verantwortlichen erfahren, wartete aber vergeblich.

Einen neuen Job könnte der 43-Jährige, dessen Vertrag noch ein Jahr läuft, schon bald haben.

Keine Ablöse für Austria von Kaiserslautern für Wimmer

Wimmer ist bei mehreren Vereinen im Gespräch, etwa in Kaiserslautern. Der Traditionsverein hat den Klassenerhalt in der 2. Liga geschafft, nach dem Cupfinale gegen Leverkusen wird Retter Friedhelm Funkel wieder in die Pension zurückkehren.

Eine Ablöse von Kaiserslautern darf die Austria nach der Beurlaubung von Wimmer aber nicht mehr erwarten.