Verletzte ÖFB-Verteidiger: EM-Sorgen für Teamchef Rangnick

Nach einer Leisten-OP hatte sich der Niederösterreicher im März zurückgemeldet. Allerdings nur kurz, denn als der 27-Jährige ins Teamcamp eingerückt war, plagten ihn nach zwei Trainings plötzlich Knieprobleme. Seither hat Lienhart keine Minute gespielt. Sein Verein SC Freiburg gab nun bekannt, dass er in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen werde.

„Philipp ist für unser Saisonfinale leider keine Option“, erklärte Sportdirektor Klemens Hartenbach zuletzt zum Kicker. Der Spieler arbeite so intensiv wie möglich, sich zumindest mit dem ÖFB-Team einen großen Traum zu erfüllen: Die Teilnahme an der EM in Deutschland.