Das 0:4 gegen den WAC war zu viel: Zeit von Wimmer ist abgelaufen

Wie KURIER-Recherchen ergaben, wird sich die Austria am spätestens Dienstag vom deutschen Trainer trennen. Das 0:4 am Samstag gegen den WAC brachte das Fass zum Überlaufen.

Wimmer saß zum Schlusspfiff bereits nicht mehr auf der Austria-Bank, nachdem der Chefcoach wegen Kritik auf die Tribüne geschickt worden war. In der Tabelle ist der WAC an der Austria vorbeigezogen.

Die Austria hat in vier Partien nur einen Punkt geholt, was noch schwerer wiegt: Das Team zerbricht regelmäßig in seine Bestandteile und lässt einen ratlosen Trainer zurück: „Es passiert irgendetwas im Spiel und dann ist kein Halt mehr im Team“, sagte Wimmer selbst und sprach von einem Tiefpunkt. „Wir brechen ein bisschen auseinander und das ein sehr großes Problem.“