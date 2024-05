Wimmer-Abgang bei der Austria: Mehr als ein violetter Rauswurf

Johann Nepomuk Nestroy hätte seine helle Freude an der Austria. Sein Stück „Der Zerrissene“ aus dem Jahr 1844 wird im Jahr 2024 am Verteilerkreis neu aufgeführt. Denn die Violetten sind zerrissen wie schon lange nicht, an einem Strang wird nicht wirklich gezogen. Dabei wäre das dringend vonnöten, wenn man finanziell und sportlich einer Krise enteilen möchte.