Der engste Klopp-Vertraute soll neuer Salzburg-Trainer werden

Auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer könnte Red Bull Salzburg seinen Wunschkandidaten gefunden haben. Der Klub, der sich aktuell mit zwei Punkten Rückstand hinter Sturm Graz auf Tabellenrang zwei befindet, soll laut dem gut informierten Sportportal The Athletic an Pepijn Lijnders höchst interessiert sein.

Der 41-jährige Niederländer war knapp zehn Jahre mit Unterbrechung in Liverpool beschäftigt.

Salzburg hat sich im April nach 34 Spielen von Gerhard Struber getrennt und Liefering-Coach Onur Cinel als Interimstrainer eingesetzt. Erstmals nach zehn Jahren könnte der Ligadominator Salzburg in dieser Saison ohne Titel bleiben, nachdem Sturm Graz Cupsieger wurde und auch in der Bundesliga drauf und dran ist, am Ende die Nase vorn zu haben.