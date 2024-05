Liverpool verspielt nach turbulenter Schlussphase einen Sieg

Jürgen Klopp hat im letzten Auswärtsspiel als Trainer von Liverpool einen Sieg verpasst. In einem turbulenten Spiel kam der Tabellendritte der Premier League am Montagabend trotz 3:1-Führung nur zu einem 3:3 beim Champions-League-Anwärter Aston Villa. Ein Eigentor von Villas Torhüter Emiliano Martinez (2.) sowie Treffer von Cody Gakpo (23.) und Jarell Quansah (48.) hatten die "Reds" scheinbar komfortabel in Führung gebracht.