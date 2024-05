Ex-Salzburg-Trainer wird Teamchef von Kanada

15 Monate nach seinem Rauswurf beim Premier-League-Club Leeds United wurde der 50-jährige US-Amerikaner am Montag von kanadischen Verband als neuer Coach vorgestellt.

Der 2021 nach zwei Meistertiteln mit Salzburg zum deutschen Red-Bull-Klub RB Leipzig gewechselte Marsch soll die Kanadier bei ihrer Heim-WM 2026 zum Erfolg führen.

Kanada ist neben den USA und Mexiko Ausrichter des Turniers. Davor stehen für das kanadische Nationalteam die Copa América 2024 in den Vereinigten Staaten und der Gold Cup 2025 in den 16 WM-Stadien an.