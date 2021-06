Nach Herzstillstand: Eriksen meldet sich aus dem Krankenhaus

Das teilte der 29-Jährige in einem Social Media-Posting mit. Darin bedankt er sich für die Genesungswünsche und Nachrichten aus der ganzen Welt.

"Ich muss noch einige Untersuchungen im Krankenhaus machen, aber es geht mir gut. Jetzt werde ich die Jungs der dänischen Mannschaft in den nächsten Spielen anfeuern", schreibt Eriksen.

Wie es zum Kollaps gekommen ist, muss erst geklärt werden. Kardiologen rätseln noch wegen der Ursache, schließen einen Zusammenhang mit dem Coronavirus aber aus.

Auf dem Ofelia-Platz im Zentrum Kopenhagens haben hunderte Menschen eine weiße Wand am Rande einer Fanzone mit Graffiti und Genesungswünschen für Eriksen bemalt. Die Wand ist mit Grußbotschaften übersät. Auch in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses, in dem sich Eriksen erholt, ist eine Mauer mit einem ihm gewidmeten Graffiti geschmückt.