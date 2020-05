Eine Tennis-Spielerin teilt aus: "Fußballer sind erbärmlich und arrogant"

Es bleibt dabei: Instagram ist in dieser Tennis-freien Zeit die Plattform, auf der die Profis für Gesprächsstoff sorgen. Oder die Aufmerksamkeit des in die Wohnzimmer verlegten Publikums wieder auf sich ziehen (wollen). Nach den amüsanten Video-Talks zwischen Roger Federer, Rafael Nadal und Andy Murray sowie Novak Đoković und Maria Scharapowa kam eine weniger bekannte Kollegin zu Wort und nahm sich dabei kein Blatt vor dem Mund.

"Fußballer sind erbärmlich und arrogant!", erklärte die Russin Darja Kassatkina in einem Interview mit der Sportmoderatorin Maria Komandnaja. Dabei denke sie nicht an nicht alle, aber jene in Russland würden ihr gar nicht gefallen. "Ich kann es nicht ausstehen, wie sie sich verhalten, wie sie sich präsentieren", erklärte die 23-Jährige.