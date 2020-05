Djokovic verriet sein Geheimnis: "Esse täglich 16 Stunden nichts"

"Ich möchte kurz das Thema 'Intermittent fasting' ansprechen. Das ist eine 16-8-Methode, 16 Stunden wird nichts gegessen, acht Stunden schon. Ich wende diesen Ernährungsplan an und habe im letzten Jahr bemerkt, dass meine Verdauung viel besser funktioniert", erzählt Djokovic im Video. "Ich schlafe viel besser und habe tagsüber deutlich mehr Energie".

In den restlichen 16 Stunden nimmt der 17-fache Grand-Slam-Sieger lediglich Wasser zu sich, kleine Snacks zur Überbrückung der nahrungsfreien Zeit. Das Gute daran: Die Nachtruhe ist im 16-Stunden-Kontingent bereits inkludiert. Bedeutet in anderen Worten: Wer pro Nacht zum Beispiel acht Stunden schläft, muss am nächsten Morgen nur mehr acht Stunden "hungern".

Übrigens, diese Ernährungsmethode hat sich längst im Showbusiness herumgesprochen, so hat dadurch auch eine gewisse Beyonce ihre Kilos purzeln lassen.