Mutter von Tennis-Star Djokovic: "Er fühlt sich von Gott auserwählt"

Dubiose Geldbeschaffung

Um Die Karriere des Sohnes zu fördern griff Vater Srdjan Dkokovic auch zu dubiosen Mitteln. So borgte er sich laut seiner Ehefrau Geld von Leuten, die "illegale Geschäfte machten." Das führte zu einem Kreislauf, in dem sich immer mehr Schulden anhäuften. "Je mehr die Dealer spürten, wie dringend wir das Geld brauchten, desto mehr erhöhten sie den Zinssatz. Als Novak erstmals ans Juniorenturnier in Roland Garros ging, erhöhte einer in letzter Minute von 10 auf 15 Prozent. Aber was sollten wir tun?"

So habe der Vater mit zahlreichen Geschäftsleuten gesprochen, ob sie nicht in den Sohn investieren wollten. "Doch die Leute hatten kein Gehör. Schade - heute hätten sie wahrscheinlich Millionen verdient", so Dijana Dkokovic.