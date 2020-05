Warum Maria Scharapowa absichtlich gegen Novak Djokovic verlor

Die Tennis-Stars scheinen in der spielfreien Corona-Zeit ein passendes Ausweichterrain für ihre Begegnungen gefunden zu haben. Vor wenigen Wochen sorgte ein Treffen der ehemaligen Nummer-eins-Spieler Rafael Nadal, Roger Federer und Andy Murray auf Instagram für viele Lacher bei den Fans, diesmal lüfteten der aktuell Weltbeste und sein einstiges Pendant bei den Damen ihre Geheimnisse.

Novak Djokovic und Maria Scharapowa hatten sich zu einem Instagram Live am Dienstagabend verabredet. Der Serbe und die mittlerweile zurückgetretene Russin sprachen über Gott und die Welt, ein Thema interessierte die User aber am meisten. "Ich erhielt echt viele Fragen dazu, wie wir beide uns kennengelernt haben, also würde ich das gleich erzählen", sagte die 33-Jährige gleich zu Beginn des Gesprächs.